Суд вновь прекратил административное дело против «Мемориала» за отсутствие маркировки «иноагента»

Тверской суд Москвы прекратил административное дело в отношении «Международного Мемориала» за отсутствие маркировки в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе организации.

В начале месяца был отклонен аналогичный протокол, составленный и на председателя «Международного Мемориала» Яна Рачинского: правозащитники доказали в суде, что блог создали сотрудники «Эха Москвы», которые в дальнейшем публиковали там на свое усмотрение тексты с ресурсов правозащитников. Это подтвердили на заседании и сотрудники станции.

Это был 26-й из 28 протоколов по закону об иноагентах, составленных с осени в отношении «Международного Мемориала», его отделений и их руководителей. Общая сумма штрафов по 24 административным делам составляет 4 миллиона 700 тысяч рублей. В правозащитном «Мемориале» рассказали, что им уже удалось собрать с помощью краудфандинга необходимую сумму.