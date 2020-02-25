На строительство трассы от Краснодара до Крымского моста потратят около 100 миллиардов рублей

Строительство скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста обойдется властям почти в 100 миллиардов рублей. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, которую изучили «Ведомости».

Общая протяженность трассы составит 119 км. На первый участок длиной 68 км из федерального бюджета выделят более 59 миллиардов рублей, его должны сдать к 2024 году.

Строительство трассы начнется со стороны Крымского моста. Первый участок пройдет от развязки трасс Краснодар – Керчь и Новороссийск – Керчь до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Второй участок пройдет до Дальнего западного обхода Краснодара, который пока не построили.

Общая стоимость дорог до Крыма – более 500 миллиардов рублей, посчитали «Ведомости». Только на Крымский мост без подъездных дорог власти потратили 228 миллиардов рублей. В этом году планируется начать строительство Дальнего западного обхода Краснодара, которое стоит около 40 миллиардов, а с другой стороны Керченского пролива уже строят 250-километровую трассу «Таврида» стоимостью 166 миллиардов.

Движение автомобилей по Крымскому мосту открыли в мае 2018 года, строить его начали в феврале 2016-го в ответ на объявление Украиной транспортной блокады Крыма. В конце прошлого года по мосту открыли движение поездов из Керчи в Тамань, а запуск грузовых поездов запланирован на лето этого года.