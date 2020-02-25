Тысячу человек изолировали в отеле на Канарских островах из-за коронавируса

Власти Испании приняли решение закрыть на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе из-за коронавируса. Сейчас на территории комплекса находятся около тысячи человек, сообщает издание Diario de Avisos.

Такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев обнаружили коронавирус. Турист — врач из Италии— прибыл на курорт вместе со своей женой. В отеле он проживал в течение недели, сейчас его госпитализировали.

Это уже второй случай заболевания, зафиксированный на Канарских островах и третий — на территории всей Испании. Первым заболевшим на островах стал турист из Германии, отдыхавший на острове Ла Гомера. Его уже выписали, однако пока что он остается в карантинной зоне.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, где была зарегистрирована первая вспышка заболевания, превысило 77 тысяч. За сутки в этой стране от ранее неизвестной болезни скончался 71 человек. За пределами Китая было инфицировано более 2400 человек, из них 229 больных находятся в Италии. Всего болезнь унесла более 2700 жизней.