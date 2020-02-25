Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера. Его осудили по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно экс-главу ФСИН Александра Реймера, сообщили ТАСС в суде.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Об освобождении Реймера по УДО ходатайствовала защита. Его освободили со второго раза, год назад экс-главе ФСИН в освобождении отказали, уточняет агентство «Москва».

Реймера летом 2017 года приговорили к восьми годам колонии по делу о махинациях на 2,7 млрд рублей при госзакупках электронных браслетов для подследственных. По делу проходили также подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов. Они получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно, Криволапова освободили по УДО в 2018 году. В том же году со всех троих взыскали 2,2 млрд рублей по иску ФСИН.