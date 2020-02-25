«Ведомости»: иностранные инвесторы выступили против увеличения налоговой недоимки для привлечения к уголовной ответственности

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила сохранить доли налоговой недоимки, при достижении которых для предпринимателей наступает уголовная ответственность. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо АЕБ главе думского комитета Павлу Крашенинникову, подлинность которого подтвердили два источника.

По мнению АЕБ, для граждан крупной недоимкой нужно считать более 1 млн рублей, но не менее 10% от всех платежей за три года, особо крупной – более 5 млн и не больше 50% за тот же период. Для юрлиц Ассоциация считает крупной недоимкой свыше 5 млн рублей при по крайней мере 10% от всей суммы платежей за три года, особо крупной – более 25 млн рублей, но не менее половины выплат за тот же период.

АЕБ считает, что при увеличении налоговой недоимки малые недобросовестные компании смогут избегать уголовной ответственности, и бизнес будет дробить и перерегистрировать компании на новые юрлица.

В конце прошлого года президент Владимир Путин предложил увеличить налоговую недоимку, при достижении которой наступает уголовная ответственность до 2,7 млн рублей в крупном размере, до 13,5 млн рублей – в особо крупном для граждан, а также до 15 млн и 45 млн рублей соответственно для компаний. В настоящее время против граждан возбуждают дела, если они не заплатили 900 тысяч или 4,5 млн рублей при налоговой недоимке в 10 или 20%, против компаний – если она составляет более 5 млн рублей или 15 млн и равна более 25 или 50% соответственно.

Помимо этого, Путин предлагал ограничить случаи, при которых компанию могут признать преступной группой, а ее сотрудников – участниками ОПГ. Исключением могут стать компании, созданные специально для совершения преступлений. В АЕБ эти меры считают недостаточными, особенно с учетом исключения.