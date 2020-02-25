СК начал расследование подброса наркотиков омичу, найденному обезглавленным после жалобы на росгвардейцев

СК по Омской области возбудил уголовное дело против неустановленных сотрудников полиции и Росгвардии, задержавших музыканта Дмитрия Федорова, который был найден обезглавленным после жалобы на силовиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат омского горсовета Дмитрий Петренко.

«Благодаря беспрецедентной для Омска огласке — шум стоит даже в Москве, похоже, что лед все-таки тронулся. Пока рано судить о достигнутых результатах, тем не менее начало положено», — написал он.

В постановлении говорится, что при изъятии найденных у Федорова наркотиков и оформлении документов силовики допустили процессуальные нарушения.

Напомним, тело 25-летнего Федорова нашли 26 декабря близ железнодорожных путей. По словам Петренко, к которому тогда обратился адвокат погибшего, следствие сначала попыталось представить смерть молодого человека как суицид, хотя на теле омича нашли ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови.

За несколько дней до гибели мужчина выложил на своей странице «ВКонтакте» видео, в котором рассказал, что росгвардейцы задержали его и при обыске подбросили ему пакеты с наркотиками. Защита погибшего сообщала о многочисленных нарушениях следователей в ходе расследования этого дела.