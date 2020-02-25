«Левада-центр»: три четверти россиян заявили о необходимости в стране «сильного и властного руководителя»

Три четверти россиян (75%) считают, что стране нужен «сильный и властный руководитель». Об этом говорится в результатах опроса «Левада-центра», с которым ознакомились «Ведомости».

Среди респондентов 49% полагают, что «сильная рука» России необходима постоянно (снижение на 9 п.п. по сравнению с 2018 годом), 26% — что иногда (22% в 2018 году). При этом доля тех, кто придерживается мнения о том, что передачи власти одному человеку допускать нельзя, выросла с 18 до 22%.

Помимо этого, большинство опрошенных (59%) считают, что те, кого выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах обычных граждан. «Народной» власть считают только 14%.

По мнению директора «Левады-центра» Льва Гудкова, «желание сильной руки возникает из-за дезориентации и недовольства людей властью и их надежды на лидера, который может обеспечить справедливость распределения и как-то укоротить бюрократию». Однако, по его словам, это больше мифологизированное представление об отце нации. По словам главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, у людей существует представление о том, что когда у страны сильный лидер, то о гражданах заботятся.