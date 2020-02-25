Что произошло за ночь 25 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- «Левада-центр»: три четверти россиян считают, что стране нужен «сильный и властный руководитель». Согласно результатам опроса, 49% полагают, что сильная рука необходима постоянно, а еще 26% — что иногда.
- Следственный комитет по Омской области возбудил дело о превышении полномочий при задержании музыканта Дмитрия Федорова. Постановление опубликовал в телеграм-канале депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко. Федорова нашли мертвым после того, как он опубликовал во «Вконтакте» видеообращение о подброшенных ему сотрудниками полиции и Росгвардии наркотиках.
- Иностранные инвесторы считают, что законопроект президента Владимира Путина о частичном освобождении предпринимателей от уголовной ответственности может создать условия для уклонения от наказаний за недоимки. В письме Ассоциации европейского бизнеса главе думского комитета Павлу Крашенинникову, про которое пишут «Ведомости», говорится, что не нужно увеличивать налоговую недоимку, по достижении которой против бизнесменов начинают возбуждать уголовные дела.
- Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 80 тысяч человек. Умерли от него 2,7 тысячи, медикам удалось вылечить почти 27,5 тысяч человек.
- Почти все украинцы, находящиеся на лайнере Diamond Princess, не хотят эвакуироваться на родину. На нем сейчас 25 граждан Украины, 24 из них заявили, что не намерены сейчас возращаться в страну.
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