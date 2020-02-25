Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Большинство украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в порту Йокогамы, отказалось эвакуироваться на родину. Об этом «Громадскому радио» сообщили в МИД Украины.

Всего на борту находилось 25 украинцев — членов экипажа судна. Из них 24 человека не захотели покидать лайнер, еще один пока не принял решение. Двое пока остаются в японской больнице.

Как пояснил «Громадскому радио» начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, украинцы сами должны определиться, эвакуироваться им домой или нет. При этом МИД и Минздрав Украины готовы принять их, если находящиеся на борту граждане изменят свое решение.

Японские власти изолировали судно после того, как у одного из пассажиров, покинувшего лайнер в Гонконге, диагностировали коронавирус. До 19 февраля лайнер находился в карантине. На данный момент, четыре пассажира Diamond Princess скончались от ранее неизвестной болезни, вызванной новым типом вируса COVID-19, а число заразившихся превысило 690 человек.

Украина начала эвакуацию своих граждан из Китая в середине февраля. На родине вернувшихся соотечественников встретили протестами: жители Тернопольской и Полтавской областей выступили против размещения эвакуированных в карантинных зонах местных санаториев. Протестующие перекрывали дороги, проводили митинги и служили молебны.