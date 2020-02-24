Присяжные признали продюсера Харви Вайнштейна частично виновным по делу о сексуальном насилии

В Нью-Йорке присяжные признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера из пяти. Они, как сообщает телеканал CNN, сочли доказанным, что Вайнштейн изнасиловал актрису в 2013 году и принуждал ассистентку к оральному сексу в своей квартире в 2006 году.

Более серьезные обвинения в «хищническом сексуальном насилии» в отношении двух женщин, грозившие продюсеру пожизненным заключением, жюри присяжных из семи мужчин и пяти женщин отклонили.

Суд огласит наказание для Вайнштейна на основании их вердикта 11 марта: изнасилование предполагает до 4 лет лишения свободы, а второй эпизод — от 5 до 25 лет. Его уже взяли под стражу в зале суда, надев на руки наручники.

BREAKING: Hollywood producer Harvey Weinstein has been found guilty of sexual assault at his trial in New York.



But he has been cleared of the two most serious charges of 'predatory sexual assault' and rape in the first degree.



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В 2017 году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами: в октябре несколько актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь. На действия продюсера пожаловались около 80 женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

Вскоре после этого в США началась масштабная кампания против сексуальных домогательств. В неподобающем поведении позже обвинили актеров Кевина Спейса, Дастина Хоффмана, Моргана Фримена, комика Луи Си Кея и других.