В немецком городе автомобиль въехал в толпу во время карнавала

В немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в участников карнавала Марди Гра, в результате чего более десяти человек были ранены. Об этом сообщает H essenschau .

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что около 14:30 по местному времени (16:30 мск) в толпу людей въехал серебристый Mercedes. По данным полиции, водитель был задержан.

H essenschau отмечает, что среди пострадавших есть дети. Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель сначала протаранил заграждение, затем в въехал в людей и специально сбивал именно детей.