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В немецком городе автомобиль въехал в толпу во время карнавала

Общество

 

В немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в участников карнавала Марди Гра, в результате чего более десяти человек были ранены. Об этом сообщает Hessenschau

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что около 14:30 по местному времени (16:30 мск) в толпу людей въехал серебристый Mercedes. По данным полиции, водитель был задержан.

Hessenschau отмечает, что среди пострадавших есть дети. Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель сначала протаранил заграждение, затем в въехал в людей и специально сбивал именно детей.

На месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи, полиция установила оцепление и опрашивает свидетелей. 

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Теги:
германия, nt

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