В немецком городе автомобиль въехал в толпу во время карнавала
В немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в участников карнавала Марди Гра, в результате чего более десяти человек были ранены. Об этом сообщает Hessenschau.
Laut Polizei wurde der Fahrer festgenommen. #volkmarsen pic.twitter.com/OfnoBDKfN5— hessenschau (@hessenschau) February 24, 2020
Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что около 14:30 по местному времени (16:30 мск) в толпу людей въехал серебристый Mercedes. По данным полиции, водитель был задержан.
Hessenschau отмечает, что среди пострадавших есть дети. Frankfurter Rundschau со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель сначала протаранил заграждение, затем в въехал в людей и специально сбивал именно детей.
На месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи, полиция установила оцепление и опрашивает свидетелей.
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