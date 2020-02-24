ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова подала заявление в полицию из‑за угроз «Пилы»

Движение «Пила против ЛГБТ» отправило угрозы фем- и ЛГБТ-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Об этом «Новой» сообщила мама Цветковой Анна Ходырева.

Письма с угрозами Цветковой получил ЛГБТ-активист Артем Шитухин, который год назад также получал угрозы от «Пилы» и в марте 2019 года уехал из России в Нидерланды.

«Скажу тебе так, дружок, Юлии Цветковой не долго осталось быть и жить на свобоже, уже ближе к маю—июню будет суд и Юлию переведут в колонию и убьют там, так как за заказ уже заплатили.

Кто и зачем, это секрет. Будет это как несчастный случай», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

Днем ранее Артем Шитухин уже получил письмо, в котором, была названа цена спасения Цветковой.

Как сообщила мама Цветковой, ее дочь написала заявление об угрозах в Главное управление МВД России, в котором потребовала выяснить, кто отправляет письма с угрозами, наказать виновного по статьям «Угроза убийством», «Вымогательство» и «Возбуждение ненависти», а также принять меры по обеспечению ее безопасности.

Напомним, что Цветкова администрировала несколько пабликов во «ВКонтакте» о бодипозитиве и феминизме. В конце 2019 года на активистку завели уголовное дело по статье о распространении порнографии, ее отправили под домашний арест. Активистке грозит до шести лет лишения свободы.