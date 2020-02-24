Минздрав Пермского края начал проверку из-за видео, на котором фельдшеры волокут пациента по асфальту

​Минздрав Пермского края начал проверку после публикации видео, на котором фельдшеры волокут пациента в машину скорой помощи по асфальту. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе министерства.

Минздрав Пермского края начал проверку после публикации видео, на котором фельдшеры волокут пациента в машину скорой помощи по асфальту https://t.co/CO9jOIho2s pic.twitter.com/rewsBAPnWT — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2020

«И без результатов проверки могу сказать, что такое отношение к пациенту недопустимо. Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.

Она отметила, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. «От человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому», — подчеркнула она.

Видео, о котором идет речь, опубликовали в паблике «ЧП Березники» во «ВКонтакте». На нем видно, как фельдшеры без носилок затаскивают мужчину в машину скорой помощи. Наблюдавшая за этим женщина сказала, что мужчина пьяный и спросила, почему врачи волокут его по асфальту. На что работник «скорой» ответил: «Носилки для больных, а не для этого. Он весь грязный. А потом тебя понесу на этих носилках».