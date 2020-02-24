МВД начало разработку системы распознавания личности по походке и радужке глаза

МВД разрабатывает систему, которая через камеры внешнего видеонаблюдения будет распознавать личность преступников и подозреваемых по голосу, радужке, походке и татуировкам. Об этом РБК сообщил гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев, участвующий в разработке проекта.

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — рассказал Николаев.

По словам советника главы МВД Владимира Овчинского, система, которая получила название Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ), разрабатывается в рамках государственной программы «Безопасный город» в Москве и финансировается из бюджета этого проекта. Планируется, что ФИСБУ внедрят до конца 2021 года.

Напомним, московские власти стали обсуждать установку в столице камер с распознаванием лиц весной прошлого года. Мэр города Сергей Собянин говорил, что систему будут использовать во время массовых мероприятий. В начале февраля система распознавания лиц заработала на 105 тысяч камер.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, в ближайшее время система распознавания лиц будет подключена ко всем камерам наблюдения столицы, их более 160 тысяч штук.