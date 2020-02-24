В Москве с 1 марта отключат Wi-Fi в автобусах, троллейбусах и трамваях

С 1 марта в московских автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах отключат беспроводной интернет. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

В «Мосгортрансе» уточнили, что действие услуги приостановят, так как она «не удовлетворяет требованиям пользователей». Директор по информационным технологиям ГУП Павел Кровяков уточнил, что в наземном транспорте пассажиры в основном пользуются мобильным интернетом, а Wi-Fi более востребован в метро.

«Мосгортранс» решил провести опрос пассажиров, «по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса». Новый сервис будет запущен во второй половине 2020 года.

Wi-Fi в наземном общественном транспорте в Москве появился в 2016 году. Через год беспроводной интернет в метро, на МЦК и в наземном транспорте объединили в сеть MT_FREE.