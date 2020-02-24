Суд в Екатеринбурге арестовал разработчика правозащитных приложений Литреева по делу о покупке наркотиков

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил на два месяца под стражу известного IT-специалиста и создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева. Соответствующее решение принял судья Антон Белых.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

На суде Литреев признал свою вину в приобретении двух таблеток MDMA (экстази) весом менее одного грамма. Согласно протоколу допроса свидетеля Кулагиной, которая находилась с Литреевым в день задержания, наркотические средства были приобретены через даркнет. При этом откуда у сотрудников полиции появилась информация о покупке наркотиков — неизвестно. В анализах, сданных Александром Литреевым, следов наркотиков не обнаружено.

На суде сторона защиты предлагала поместить Литреева под домашний арест. Поскольку программисту негде жить в Екатеринбурге, адвокат предлагал заключить для Литреева договор аренды квартиры.

Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге вечером 22 февраля. Программист известен как разработчик приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно оповестить друзей и правозащитников о своем задержании. Также он является создателем проекта «Русский слон», посвященного деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, превышающих свои служебные полномочия.