В Екатеринбурге задержали создателя «Красной кнопки» Александра Литреева по подозрению в покупке наркотиков

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге известного IT-специалиста Александра Литреева. Его подозревают в покупке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК).

«Александр прилетел из Санкт-Петербурга и взял в аэропорту каршеринговое авто. Когда он подъехал к отелю, его окружили сотрудники [полиции]. Они обнаружили у него экстази в количестве до одного грамма. Как Литреев вообще попал в их поле зрения — непонятно», — рассказал «Новой газете» адвокат программиста Алексей Бушмаков.

По словам адвоката, при задержании к Литрееву применяли силу, ему порвали куртку. Сейчас программист отправлен в изолятор временного содержания. Завтра суд изберет для него меру пресечения.

Александр Литреев известен как основатель компании Vee Security Россия, которая во время блокировок Telegram предлагала пользователям прокси-серверы для обхода блокировок. Он также является создателем приложения «Красная кнопка», с помощью которого можно оповестить друзей и правозащитные организации о своем задержании.