Венецианский карнавал завершится досрочно из-за вспышки коронавируса на севере Италии

Власти итальянской области Венето из-за вспышки коронавируса отменили до 1 марта все общественные мероприятия; школы и музеи на это время будут закрыты. Мера, как сообщает итальянское информагентство ANSA, затронет и Венецианский карнавал, который должен был продлиться до 25 февраля.

За последние два дня количество зафиксированных в Италии случаев заболеваний резко увеличилось – с 17 до 132 человек; двое больных, 75-летняя женщина и 78-летний мужчина, скончались. Большая часть заболеваний, 89 человек, приходятся на соседнюю с Венето Ломбардию, в самой Венето 25 случаев.

В Ломбардии также было объявлено о закрытии школ и университетов; а миланский театр Ла Скала в свою очередь отменил все спектакли, в экстренном порядке закрылась пинакотека Брера. Были перенесены запланированные на 23 февраля три матча Серии А, чемпионата Италии по футболу. Дизайнер Джорджио Армани отказался от сезонного показа для журналистов и байеров в рамках миланской Недели моды (она завершается 24 февраля).