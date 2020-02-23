В Якутске на 10 суток арестовали блогера, освещавшего пеший поход шамана Габышева

Якутский городской суд повторно рассмотрел административный протокол о неповиновении полицейским в отношении блогера Сергея Попова из отряда шамана Александра Габышева. Его арестовали на 10 суток, сообщил «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Вечером 21 февраля несколько десятков полицейских ворвались к нему домой из-за анонимного звонка о плохом обращении с детьми в семье. После того как это не подтвердилось, Попова отвезли в отделение для составления протокола о неповиновении полиции во время задержания. Суд уже рассматривал протокол на Попова накануне, однако из-за формальных ошибок вернул его полицейским: блогера тогда не отпустили, а оставили еще на ночь в отделении.

На заседании днем 23 февраля судья согласился с показаниями сотрудников полиции о том, что блогер оказывал сопротивление и ругался матом; ходатайства защиты о просмотре видео с места задержания были отклонены. При этом еще неизвестно, где Попов будет отбывать административный арест: других членов отряда Габышева для этого отправляли в СИЗО по месту жительства; Попов же приехал из Екатеринбурга.

Шаман Габышев в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву «для проведения отряда изгнания Владимира Путина». В сентябре его задержали в Бурятии, где его сторонники проводили акции протеста; в отношении него завели дело об устных призывах к применению насилия к Путину. Обвинения в рамках дела ему так и не были предъявлены, из-за чего в отношении него сейчас не действует никакая мера пресечения. По этой причине в марте Габышев планирует возобновить свой поход.