В Москве несколько тысяч человек вышли на митинг КПРФ и «Левого фронта»

В Москве на Пушкинской площади начался митинг КПРФ, «Левого фронта» и других левых движений. Мероприятие, как и другие акции коммунистов по всей стране 22-23 февраля, было приурочено к 102-й годовщине создания Красной армии.

В шествии участвует руководство КПРФ — лидер партии Геннадий Зюганов, экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, депутат Валерий Рашкин и другие. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что на митинг вышли 7 тысяч их сторонников, наблюдатели из «Белого счетчика» же насчитали 2,7 тысяч человек. В МВД оценили число участников в две тысячи человек.

Представители КПРФ на митинге выступили за внесение своих поправок в Конституцию, включая отмену пенсионной реформы и «национализацию недр и природных ресурсов», а «Левый фронт» — за проведение полноценного референдума по поправкам и за допуск всех наблюдателей на голосование (ожидается, что наблюдателей будет назначать только Общественная палата и ее региональные отделения).

Колонна демонстрантов растянулась по Страстному бульвару и Петровке. Участники шествия дошли до площади Революции, где состоялся митинг, на котором выступили Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Анастасия Удальцова и другие pic.twitter.com/5oKeak86cN — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) February 23, 2020

Акции КПРФ в других городах в значительно меньшей степени затрагивали конституционную реформу: так, около двухсот участников митинга в Саратове обсуждали прекращение выпуска холодильников «Саратов», а около четырехсот митингующих в Ярославле выступали против переноса троллейбусного депо. Несколько сотен человек вышли также на митинги в Новосибирске и Благовещенске.