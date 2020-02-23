Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в Италии из-за «психологической неготовности»

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной.

Его личный тренер Александр Касперович в разговоре с «Чемпионатом» объяснил решение «психологической неготовностью». При этом спортсмен намерен завершить сезон и вскоре отправится на оставшиеся этапы Кубка мира, в том числе на соревнования в чешском Нове-Место.

Накануне на фоне прошедших у него обысков спортсмен вовсе допускал окончание карьеры биатлониста из-за постоянных нападок в употреблении допинга. «Все это нагорело. Надоело бороться. Сейчас сложно с ним разговаривать, он весь замкнулся. Нужно дать ему время», — объяснял это Касперович.

Логинова, которого в 2015 году дисквалифицировали за употребление допинга, вновь заподозрили в употреблении запрещенных веществ из-за появления его тренера Касперовича на трассе в Антхольце с аккредитацией не российской, а украинской команды (ранее спортсмен так и не признался, кто вводил ему допинг).

Рано утром 22 февраля в номера к Логинову, другому биатлонисту Евгению Гараничеву и к Касперовичу с обысками ворвались итальянские полицейские. Никаких следов употребления допинга обнаружено не было, и Логинов в тот же день выступил в составе сборной на эстафете (они заняли четвертое место). У сборной России на ЧМ сейчас две медали; обе из них взял Логинов — золото в спринте и бронзу в гонке преследования