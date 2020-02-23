Берни Сандерс одержал вторую подряд победу на предварительных выборах кандидата в президенты от демократов

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс набирает 46,6% голосов на выборах кандидата в президенты от демократической партии в штате Невада. У идущего следом Джо Байдена, вице-президента при Бараке Обаме, после обработки данных с половины округов только 19,2%, сообщает телеканал CNN.

Голосование в Неваде проходило в формате кокусов, когда сторонники партии на участках выстраиваются в группы за кандидатов, которых они поддерживают. Ранее внутрипартийные состязания прошли также в Айове (где Сандерс незначительно уступил 38-летнему Питу Буттиджичу) и Нью-Гэмпшире (там Сандерс уже обошел Буттиджича). В Неваде Буттиджич стал третьим, еле перейдя необходимый 15%-ный рубеж.

Невада называлась экспертами одним из штатов, где соотношение «белого» населения к этническим меньшинствам наиболее приближено к доле по стране (в Айове и Нью-Гэмпшире их значительно больше). По этой причине по результатам предварительных опросов и предположениям экспертов, там должен был победить Джо Байден, который ориентируется на поддержку темнокожих. Однако, как отмечает CNN, Сандерсу удалось закрепить свой результат в штате 2016 года массовым размещением испаноязычной рекламы в СМИ и соцсетях.

В ходе кокусов и праймериз в рамках штатов кандидаты борются за число своих делегатов для участия в федеральном собрании партии в июле; число делегатов от штата зависит от его размера. После голосования в Неваде Сандерс обошел Буттиджича по числу делегатов (34 против 23 человек). На данный момент были разыграны всего 2,5% делегатов: для победы же необходима поддержка более 1900 человек из 4 тысяч делегатов и еще 700 высокопоставленных демократов. Судьба больше трети голосов решится после голосования в «супер вторник» 3 марта.