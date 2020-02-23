В Казань доставили восемь пассажиров японского лайнера Diamond Princess, включая троих с коронавирусом

В Казань в ночь на 23 февраля самолетом МЧС доставили восемь россиян, отпущенных после двухнедельного карантина в Японии на круизном лайнере Diamond Princess. У трех человек из группы выявлен коронавирус, он протекает в легкой форме, рассказала Интерфаксу вице-премьер Татьяна Голикова.

Их разместят в республиканской инфекционной больнице: вместе с ними в бокс на 14 дней поместят медиков, сопровождавших спецборт, а также нескольких врачей из Казани, которые сами вызвались наблюдать прилетевших в карантине. Всего на борту Diamond Princess были 24 россиянина, остальные, по словам Голиковой, лететь отказались.

«Четверо прибывших – жители нашей республики и один ребенок. Эти восемь человек находились на одном корабле и общались между собой. Поскольку среди них были татарстанцы, а наша инфекционная больница соответствует всем современным требованиям, было принято решение, что Казань способна принять этих граждан», – объяснил журналистам президент республики Рустам Минниханов.

За последние сутки в Китае количество заболевших выросло на 648 человек (до 76,9 тысячи человек), врачи насчитали там 97 новых жертв (увеличилось до 2442). Второе место по распространению вируса остается за Японией (более 700 человек, включая всех 634 заболевших пассажиров Diamond Princess), за ней следует Южная Корея со вспышкой в городе Дэгу, где накануне выявили 120 новых заражений (всего 556). В Евросоюзе лидером по числу зараженных стала Италия: за два дня число больных выросло с 17 до 79 человек, двое погибли.