В Якутске еще на одну ночь оставили в отделении блогера, освещавшего поход шамана Габышева

Якутский городской суд вернул полицейским для устранения нарушений протокол на местного блогера Сергея Попова, освещавшего поход шамана Александра Габышева. После этого, как рассказал «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, Попова оставили еще на одну ночь в полиции до нового заседания.

Накануне вечером несколько десятков полицейских ворвались к нему домой из-за анонимного звонка о плохом обращении с детьми в семье. После того как это не подтвердилось, на Попова составили протокол о неповиновении полиции во время задержания. Суд отметил, что в постановлении содержались формальные ошибки: там не была указана причина задержания.

Прянишников добавил, что во время ожидания заседания Попов рассказал своей супруге о том, что в отделении ему предъявили другую анонимную жалобу на его ролик с критикой полиции, а также много расспрашивали о шамане Александре Габышеве и членах его отряда.

Габышев в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву «для проведения отряда изгнания Владимира Путина». В сентябре его задержали в Бурятии, где его сторонники проводили акции протеста; в отношении него завели дело об устных призывах к применению насилия к Путину. Обвинения в рамках дела ему так и не были предъявлены, из-за чего в отношении него сейчас не действует никакая мера пресечения. В марте этого года Габышев планирует возобновить свой поход.