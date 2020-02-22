В Госдепартаменте США обвинили Россию в распространении в соцсетях теорий о причастности Штатов к созданию коронавируса

Cвязанные с Россией аккаунты проводят в соцсетях кампанию по дезинформации о новом коронавирусе, заявил AFP заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. Они якобы называют вирус биологическим оружием, к разработке которого причастны ЦРУ и ряд крупнейших американских предпринимателей, включая основателя Microsoft Билла Гейтса.

Кампания началась в твиттере, фейсбуке и инстаграме в середине января, после того как власти Китая объявили о третьей жертве нового вируса. Несколько тысяч спорных аккаунтов, как утверждают в Госдепартаменте, одновременно писали «почти идентичные» сообщения о коронавирусе на английском, немецком, французском, испанском и итальянском или репостили заметки российских агентств Sputnik и RT на эту тему.

В своих постах о коронавирусе они писали, что США таким образом пытаются надавить на Китай в экономической войне и распространить по миру антикитайские настроения. Как отмечается в докладе Госдепартамента, ранее все эти аккаунты были замечены в публикации фейковых постов о гражданской войне в Сирии и движении «желтых жилетов» во Франции.