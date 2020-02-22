Военный суд на Новой Земле отклонил жалобу сотрудника ФБК Шаведдинова на запрет на мобильную связь в части

Судья Архангельского гарнизонного военного суда Артем Шишляев на выездном заседании на архипелаге Новая Земля отклонил иск сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова об отмене запрета на мобильную связь. Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Киры Ярмыш.

«[Юрист ФБК Алексей Малокоедов] сообщил, что Минобороны всячески отрицает запрет на связь для Руслана, и суд, разумеется, решил, что запрета не было», — рассказала Ярмыш. Других подробностей юрист ей передать не успел, поскольку из-за непогоды остается на острове.

Заседание шло двое суток в воинской части 23662, куда Шаведдинова в конце декабря после допроса в Следственном комитете и обысков доставили из Москвы для прохождения службы. В ФБК жаловались, что Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном даже в выходные дни и что он может разговаривать только по громкой связи в присутствии старших офицеров.