В Украине ушел в отставку глава области, где проходили митинги против размещения эвакуированных из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля, сообщили в офисе главы государства. Уход объяснили плохим «информированием населения об эпидемиологической безопасности».

В санатории у поселка Микулинцы в Тернопольской области планировали разместить эвакуированных из Китая украинцев, однако местные жители в знак протеста проводили митинги и даже молебен. С просьбой отказаться от создания там карантинной зоны к губернатору обращался мэр Тернополя.

В итоге 20 февраля прилетевших в Украину 45 украинцев и 27 иностранцев отвезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Еще за день до этого у санатория стали собираться местные жители, некоторые из них стали блокировать дороги в город. Во время прибытия автобусов с эвакуированными люди стали бросать камни как в них, так и в правоохранителей; произошли столкновения.

В украинском Совбезе заявили, что на месте находились приехавшие издалека «профессиональные провокаторы». По словам Зеленского, эти же люди, «известные "вирусологи мира" в спортивных костюмах», ранее принимали участие в столкновениях из-за законопроекта о рынке земли. В СБУ также рассказали, что из-за рубежа от лица украинского Минздрава велась рассылка фальших писем о 5 зараженных коронавирусом на территории Украины.