В Алматы и Нур-Султане на акциях оппозиции задержали более двухсот человек

В Казахстане на акциях протеста задержали около двухсот человек. В Алматы проходила акция в поддержку создания Демократической партии оппозиционера Жанболата Мамая, а еще в нескольких крупнейших городах собирались сторонники «Демократического выбора Казахстана» эмигрировавшего банкира Мухтара Аблязова.

Утром на выходе из хостела в Алматы задержали около 70 сторонников будущей Демпартии, приехавших для митинга против состоявшегося накануне ареста Мамая. На самой акции, начавшейся в 11:00 по местному времени (08:00 мск) у площади «Астана», за час задержали еще около 40 человек.

В 14:00 на площади «Астана» должен был начаться митинг сторонников Аблязова, однако место было перекрыто полицейскими, и участников задерживали уже на подходе. По подсчетам местной службы «Радио Свобода», в автозаках оказались около сотни человек.

«Демократический выбор Казахстана» анонсировал акции и в других крупнейших городах страны: в Нур-Султане на проспекте Республики у дворца «Жастар» задержали около 30 человек, в Шымкенте на юге Казахстана – около 20 человек, а в Актобе – еще как минимум 10 человек.