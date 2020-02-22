В Петербурге несколько сотен человек вышли на митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

В Санкт-Петербурге в гайд-парке Екатерингоф прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов дела «Сети» (признанной судом террористической и запрещенной организации). В нем приняли участие более двухсот человек, сообщает «Бумага».

Заявленной целью акции было требование законности действий правоохранителей и суда. Со сцены в парке выступили отец петербургского фигуранта дела Юлия Бояршинова Николай, а также депутаты городского заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова.

Несколько плакатов с митинга в поддержку фигурантов дела «Сети» в Петербурге



Фото: Евгений Антонов / «Бумага» pic.twitter.com/vTDmb4Sa7c — «Бумага» (@paperpaper_ru) February 22, 2020

По делу «Сети» проходят одиннадцать анархистов из Пензы и Петербурга, которые были задержаны зимой 2017-2018 года. ФСБ обвинила их в организации «террористического сообщества», члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. Первых семерых пензенских фигурантов уже осудили на сроки от 6 до 18 лет.