В Ингушетии начали расследование утечки оперативного видео, которая привела к «убийству чести»

Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело из-за публикации в интернете видео задержания в Назрани члена банды, которая соблазняла и шантажировала замужних женщин. Попавшую в кадр девушку вскоре убил брат за то, что она якобы опозорила семью.

Согласно ответу республиканской прокуратуры местной активистке Асе Гагиевой, дело расследуется по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК). Обвинения сотрудникам полиции еще предъявлены не были.

Задержание происходило в ночь на 7 февраля: когда в квартиру на Магистральной улице ворвались силовики, подозреваемый Иса Альтемиров, осенью уже сбежавший во время конвоирования, бросил в полицейского неразорвавшуюся гранату, выпрыгнул с пятого этажа и разбился. В квартире, помимо него, находились еще один мужчина, двое женщин и «крупная партия героина».

На следующий день в Магасе нашли мертвой с тремя ножевыми ранениями одну из них, 33-летнюю Елизавету Евлоеву (Могушкову). Ее старший брат сразу признал вину в убийстве, объяснив это тем, что кровью сестры смыл позор с семьи. В рамках расследования его арестовали на 3 месяца. Правозащитники также требовали принять меры госзащиты ко второй девушке, попавшую на оперативную съемку.