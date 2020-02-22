В Покрове, где отбывает наказание активист Константин Котов, прошли акции в честь его дня рождения

В городе Покрове, где находится исправительная колония №2, в которой отбывает срок активист Константин Котов, прошли акции в честь его 35-летия. Друзья Котова устроили одиночные пикеты у Покровской церкви, отправили ему поздравительную телеграмму, открытки и письма. Из Москвы на акции в Покров приехали более 20 активистов.

Фото: Фариза Дударова — для «Новой газеты»

«С Костей Котовым мы познакомились на пикетах, стояли год у администрации президента за обмен всех на всех. По статье 212.1, если не было угрозы, если ничего не разрушено, человека нельзя привлекать к уголовной ответственности», — рассказала его подруга Светлана.

Акция у памятника шоколаду. Фото: Фариза Дударова — для «Новой газеты»

Ранее активисты провели акцию в Москве — они запустили несколько шаров цветов российского флага на фоне Кремля в честь 35-летия Котова. В конце акции семь человек задержали. Двоих, корреспондента «Новой газеты» и журналиста Sota.Vision, из полиции отпустили.

Одиночный пикет у Покровской церкви. Фото: Фариза Дударова — для «Новой газеты»

В сентябре 2019 года Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов). На него в течение года было составлено несколько административных протоколов, что позволило привлечь его к уголовной ответственности.

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту, но Верховный суд отказался это делать, сославшись на то, что КС не признал ст. 212.1 противоречащей Конституции. Позже Генпрокуратура потребовала снизить приговор Котову до года. Рассмотрение дела в кассационном суде назначено на начало марта.