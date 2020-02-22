Жителя Москвы оштрафовали 25 раз за один день из-за публикаций во «ВКонтакте»

Житель Москвы по фамилии Завертяев за один день получил 25 штрафов по статьям о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП) из-за публикаций в соцсети «ВКонтакте». Информация об этом есть в картотеке Тушинского суда Москвы, на нее обратили внимание «МБХ медиа».

В каждом случае Заверятеву назначили штраф в тысячу рублей. Самое большое количество штрафов, 12, он получил за публикацию рун. Остальные ему назначили за фото с символом «Черное солнце», с символикой танковой дивизии «Мертвая голова», за флаг и герб Третьего рейха и публикацию трех песен, внесенных в список экстремистских материалов.

Во всех случаях Завертяева признали виновным. По его словам, он «скопировал для себя» картинки и не знал о том, что опубликованные им песни внесены в список экстремистских материалов.