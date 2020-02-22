В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
В городе Азов Ростовской области произошел взрыв бытового газа, погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального МЧС.
Взрыв произошел в 10:55 по московскому времени. Из дома эвакуировали 49 человек и направили в пункт временного размещения. Пострадавшего доставили в больницу.
В МЧС добавили, что после взрыва газа в доме начался пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров. В настоящее время его потушили.
По предварительным данным, из-за произошедшего оказались повреждены межкомнатные перекрытия в одной из квартир. На месте работают спасатели и техника.
При взрыве газа в трехэтажном доме в Ростовской области погибли два человека, ещё двое пострадали.— Телеканал 360° (@360tv) February 22, 2020
Взрыв произошел около 11 утра в доме № 84/108 по переулку Павлова в городе Азов. Из здания эвакуировали 49 человек. pic.twitter.com/9orG5UvEBA