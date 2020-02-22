В Москве на акции в честь дня рождения Константина Котова задержали семь человек

22 февраля в честь дня рождения активиста Константина Котова, осужденного по статье 212.1 УК на 4 года колонии общего режима, его друзья устроили акцию прямо на Большом Москворецком мосту. В конце акции полицейские задержали семь человек, в том числе корреспондента «Новой газеты».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Участников акции и журналистов задержали якобы для проверки документов. По словам корреспондента «Новой», полицейские заподозрили, что у журналиста проекта Sota.Vision Дениса Стяжкина поддельная пресс-карта. Задержанных привезли в ОВД «Китай-город».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Активисты запустили несколько шаров цветов российского флага на фоне Кремля в честь 35-летия Константина Котова.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Мы все, кто участвует, были знакомы с ним лично до всей этой ситуации. Он наш друг. Мы хотим привлечь внимание людей к несправедливости, которая с ним произошла, — говорит один из участников акции Дмитрий Иванов. — Хотелось бы пожелать Косте прежде всего скорейшего освобождения. Мы все по нему очень скучаем. Пожелать ему счастья в новой семье, с его женой Аней Павликовой, чтобы дело "Нового Величия" тоже было прекращено».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В Москве проведений акций запланировано на весь день. С 15 часов одиночные пикеты будут проходить на местах прежних задержаний Константина Котова: у памятника Высоцкому на Страстном бульваре, на пересечении Театрального проезда и Неглинной улицы, возле памятника Ломоносова у Главного здания МГУ и на площади Ильинские ворота.

На последней также состоится символическое возложение ложек: 25 января в тюрьме у Котова во время еды на пол упала ложка. «Это даже не акция, а флешмоб, — объясняет Иванов. — Каждый желающий может принести ложку и положить ее там». По тюремным «понятиям» поднимать такую ложку нельзя, можно «схлопотать». В колонии ложек строго определенное количество (по числу сидящих), но выдать новую ложку администрация обещает каждый день, правда пока есть Котову приходится без нее.

Столичные активисты также хотели провести массовый пикет с 13 часов, но его власти Москвы не согласовали. «Хотели проводить у метро Третьяковская и подавали еще на несколько резервных точек — пешеходные переулки в основном в пределах ТТК (Третьего транспортного кольца — ред.), — рассказывает Дмитрий. — Естественно, по всем было отказано и предложен гайд-парк в Сокольниках. Но вы же понимаете, что туда дойдет только пара активистов и журналисты, которые будут об этом знать. И все».

Котова осенью прошлого года приговорили к четырем годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК). Конституционный суд постановил пересмотреть априговор активисту, но Верховный суд отказался это делать, сославшись на то, что КС не признал ст. 212.1 противоречащей Конституции. Позже Генпрокуратура потребовала снизить приговор Котову до года.

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