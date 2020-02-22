WP: американские чиновники предупредили сенатора Сандерса о попытках России вмешаться в его предвыборную кампанию

Американские чиновники сообщили сенатору Берни Сандерсу, который собирается участвовать в президентских выборах как кандидат от Демократической партии, о попытках России вмешаться в его кампанию. Об этом сообщили источники The Washington Post.

По данным газеты, чиновники сообщили Сандерсу, что Россия хочет помочь ему выиграть на выборах. Они также рассказали об этом президенту США Дональду Трампу. Газета отмечает, что неясно, в чем именно заключается «российская помощь».

«Мне, честно говоря, все равно, кого Путин хочет видеть президентом, — заявил Сандерс. Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и я как президент об этом позабочусь».

По мнению Трампа, подобная информация связана с тем, что демократы против выдвижения Сандерса как единственного кандидата от партии. По мнению президента США, «все это сфальсифицировано».

Ранее СМИ сообщали, что американская разведка на закрытом брифинге предупредила конгрессменов о готовящемся вмешательстве России в президентские выборы в США. По ее данным, страна собирается вмешаться в праймериз демократов и в общих ход выборов, а также «подорвать доверие американцев к их избирательной системе».

США расследовали и вмешательство России в президентские выборы 2016 года. В итоге проводивший расследование спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора между Трампом и российскими властями, однако выявил такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампанию по дезинформации в соцсетях.