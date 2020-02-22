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Итальянская полиция пришла с обысками в номера российских биатлонистов

Спорт

 

В номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также личного тренера последнего Александра Касперовича, которые сейчас находятся на чемпионате мира в Италии, проходят обыски. Об этом сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов. 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уточнил, что полицейские пришли в 6 утра, они забрали компьютер и телефон Логинова. Нуждов же заявил, что правоохранители «изымают ноутбуки». 

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10:40 Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сказал Интерфаксу, что обыски провели по заявлению члена Международного союза биатлонистов. По его словам это было связано с тем, что Касперович ходил с чужой аккредитацией.  

ТАСС со ссылкой на ордер отмечает, что обыски связаны и с подозрением Логинова в повторном нарушении антидопинговых правил. 

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля. У сборной России сейчас две медали: Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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Теги:
em, биатлон, италия, обыски

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