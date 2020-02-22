«Коммерсант»: Путин поручил увеличить охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией в два раза

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить до 90%, в два раза, охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. Об этом говорится в поручении президента, с которым ознакомился «Коммерсант».

Среди них – проработка вопросов снижения цен на лекарства и централизованной закупки. «Коммерсант» отмечает, что в прошлом году, по предварительным данным проекта «Коалиция по готовности к лечению», сорвались 175 аукционов по закупке лекарств из приблизительно 1 тысячи.

Также Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить разработку новой госстратегии в этой области с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она рекомендует ВИЧ-инфицированным лечиться ретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, а не только при ухудшении состояния, как это в течение длительного времени было в России. Также среди рекомендаций ВОЗ – обязательная работа с группами риска.

Помимо этого, в поручениях президента впервые говорится об обследовании людей на ВИЧ при диспансеризации, обязательное условие – их согласие и соблюдение конфиденциальности.

Согласно данным Роспотребнадзора на конец прошлого года, в России почти 1 млн 70 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них более 116,5 тысяч в 2019 году стали получать терапию впервые.