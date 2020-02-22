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Заражено — 77920, смертей — 2363. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Что произошло за ночь 22 февраля. Коротко

Общество

 
  • Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2,3 тысячи человек. Заражены в общей сложности 76288. Врачам удалось вылечить 20659 заболевших, из больниц за последние сутки выписали более двух тысяч человек.
  • Президент России Владимир Путин потребовал увеличить до 90% охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. Также в его поручениях говорится о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ при диспансеризации, если граждане на это добровольно соглашаются. 
  • Американские чиновники сообщили сенатору Берни Сандерсу, планирующему участвовать в выборах от Демократической партии, о попытках России вмешаться в его кампанию. Источники The Washington Post утверждают, что Россия хочет помочь ему победить. 

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Теги:
em, ВИЧ-инфекция, коронавирус, сша

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