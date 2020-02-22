Что произошло за ночь 22 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2,3 тысячи человек. Заражены в общей сложности 76288. Врачам удалось вылечить 20659 заболевших, из больниц за последние сутки выписали более двух тысяч человек.
- Президент России Владимир Путин потребовал увеличить до 90% охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. Также в его поручениях говорится о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ при диспансеризации, если граждане на это добровольно соглашаются.
- Американские чиновники сообщили сенатору Берни Сандерсу, планирующему участвовать в выборах от Демократической партии, о попытках России вмешаться в его кампанию. Источники The Washington Post утверждают, что Россия хочет помочь ему победить.
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