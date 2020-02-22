Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2,3 тысячи человек

Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек, зараженных – 76288, сообщил Комитет здравоохранения страны.

366 новых случаев зарегистрировали в провинции Хубей, из них 314 – в городе Ухань, где началась вспышка коронавируса. Врачам удалось вылечить 20659 заболевших, из больниц за последние сутки выписали более двух тысяч человек.

По всему миру число жертв коронавируса составило 77767 человек, умерли 2360. Удалось вылечить в общей сложности почти 21 тысячу человек.

О новом коронавирусе, которому впоследствии дали название COVID-19 (Corona Virus Disease), китайские власти рассказали в конце прошлого года. Он может передаваться от человека к человеку и вызывает пневмонию. Предположительно, источником вируса стали дикие животные, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане.

Случаи заболевания зафиксировали в более чем 20 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.