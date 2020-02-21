Максима Каца и его сторонников исключили из партии «Яблоко» 

Руководство партии «Яблоко» исключило из своих рядов члена московского отделения организации Максима Каца и 15 его сторонников. Об этом политик сообщил «Новой газете».

«Меня исключили из партии, кроме меня — Анастасию Брюханову, ее маму и еще нескольких человек. Это решение бюро вряд ли устоит при последующем обжаловании. Воспринимаю это спокойно, на мою деятельность это никак не повлияет», — рассказал он.

Кац напомнил, что его уже пытались исключить из партии в 2017 году. Кроме Каца в список исключенных попали Андрей Аксенов, Никита Ильин, Екатерина Киселева, Андрей Прокофьев и другие.

Руководство «Яблока» объяснило свое решение тем, что деятельность экс-членов партии «более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями». Их также обвинили в хамском отношении к однопартийцам и «неэтичных поступках».

Члены московского «Яблока» в январе потребовали переизбрать руководство организации, выборы которого прошли в ноябре 2019 года. Председателем московского отделения партии тогда стал экс-депутат Сергей Иваненко. Сторонники Каца называли прошедшее голосование нелегитимным.