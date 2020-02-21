В Испании фигурантом дела об отмывании денег стал премьер-министр Болгарии 

Полиция Каталонии и прокуратура по борьбе с коррупцией начали расследовать дело об отмывании денег. Возможным участником международной схемы следственные органы считают премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, сообщает издание Periodico.

По данным СМИ, у полиции есть убедительные факты, которые указывают на существование «преступной организации». В имеющихся документах фигурирует Борислава Йовчева — «бывшая модель, чью возможную связь с Борисовым внимательно проверяют», а также ее отец. Они являются учредителями двух компаний в Барселоне, получивших с 2013 года более 5 миллионов евро от «физических лиц, не живущих в Испании».

На одну из этих компаний в 2013 году был приобретен дом за 3 миллиона евро. В руки прокуратуры попали материалы, согласно которым эти средства «могут быть связаны с недекларированными деньгами высокопоставленных лиц в правительстве Болгарии». Сам Борисов заявил, что у него нет ни дома, ни недвижимости в Барселоне. «Я, наверное, лет 15 назад побывал там в качестве мэра Софии», — сказал премьер.

Говоря о том, кому могла быть выгодна такая атака, премьер-министр намекнул на «своего соседа по месту работы» — президента Румена Радева, не называя его по имени. Он также косвенно упомянул и Россию: «Почти уверен, что это идет с востока, и я уже поставил на кон пару рублей по этому поводу», — заявил Борисов.

Как сообщает болгарское издание «Дневник», об интимной связи между Борисовым и Йовчевой в Болгарии говорят уже несколько лет, хотя премьер-министр опровергает все слухи. Испанская прокуратора по борьбе с коррупцией получила информацию о возможном участии премьер-министра в махинациях от гражданского движения «Объединенная Болгария».