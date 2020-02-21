«Ритуал» уволил работников кладбища после жалобы на руководство 

Руководство ГБУ «Ритуал» уволило работников Николо-Архангельского кладбища после того, как они пожаловались на своих начальников. Об этом сообщают «Открытые медиа».

По данным издания, в службе безопасности ГБУ «Ритуал» провели беседу с 30 работниками организации, которые ранее подписали обращение главе ГБУ «Ритуал» о злоупотреблениях начальника кладбища.

После этого 18 из них отказались от претензий, пять были уволены, а остальных вынудили перевестись. К некоторым применили дисциплинарные взыскания, найдя формальный повод — использование рабочей одежды старого образца с неправильной аббревиатурой названия похоронной организации.

В середине февраля работники Николо-Архангельского кладбища в письме в мэрию обвинили директора кладбища и героя расследований Ивана Голунова Романа Молоткова в поборах, организации незаконных денежных схем и в создании невыносимых условий работы. В «Ритуале» заявили, что жалоба была написана под давлением для дискредитации начальства, а в мэрии авторам письма ответили, что в ходе проверки «указанные нарушения не подтвердились».