В Москве у станций метро прошли пикеты в поддержку политзаключенных, есть задержанные  

Десятки человек вышли с пикетами к станциям московского метро в поддержку политзаключенных. Об этом в своем телеграм-канале сообщили организаторы акции «Метропикет».

Илья Азар у «Чистых прудов». Фото: телеграм-канал «Метропикет»

К метро «Чистые пруды» вышел журналист «Новой газеты» Илья Азар и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, к «Юго-Западной» — муниципальный депутат района Тропарево-Никулино Евгения Гершберг, а у здания мэрии неподалеку от «Тверской» стоял активист Дэни Кулинич.

Полиция уже задержала двух пикетчиков — Павла Степанченко и Александра Кузнецова, сообщает ОВД-Инфо. По словам свидетелей задержания, сотрудники правоохранительных органов намеренно создали ситуацию, при которой активисты, стоявшие в плакатами около здания администрации президента, нарушили минимально разрешенное расстояние между участниками одиночного пикета. Их увезли в ОВД «Хамовники». Одному из задержанных стало плохо в отделении, ему вызвали скорую помощь.

Дэнни Кулинич у здания мэрии Москвы. Фото: телеграм-канал «Метропикет»

Организаторы «метропикетов» призвали активистов выйти с плакатами, чтобы рассказать прохожим о преследовании фигурантов дел «Нового величия», «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена), «московского дела» и других политзаключенных. Акцию поддержали в Санкт-Петербурге: жители северной столицы вышли станциям метро «Приморская», «Невский проспект», «Площадь Ленина» и другим.

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре прошлого года объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. Акции проходят каждую пятницу. Цель активистов, вышедших на улицы с плакатами — привлечь внимание как можно большего числа граждан к проблеме политзаключенных.