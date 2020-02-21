В Испании полиция задержала переводчицу Россельхознадзора. США могли объявить ее в международный розыск

В Испании в аэропорту Тенерифе правоохранительные органы задержали гражданку России Олесю Красилову. Об этом сообщили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что задержание Красиловой, которое произошло еще 14 февраля, может быть связано с тем, что женщину в международный розыск объявили США. Дипломатам стало известно об этом по неофициальным каналам.

В Испанию Красилова приехала в командировку в составе официальной делегации. Сейчас сотрудница «Всероссийского центра карантина растений» Россельхознадзора находится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы дела переданы в следственный суд.

В Россельхознадзоре отметили, что к ним поступало никаких уведомлений о том, что их переводчица находится в розыске. Сейчас надзорное ведомство вместе с МИД пытаются помочь задержанной россиянке.