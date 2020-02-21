Прокуратура Софии обвинила троих россиян в покушении на болгарского бизнесмена Гебрева

Софийская прокуратура заочно обвинила трех российских граждан в попытке убийства болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, связанного с производством и продажей оружия, а также его сына Христо и сотрудника принадлежащей Гебреву фирмы Валентина Тахчиева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Сергее Павлове, Сергее Федотове и Георгии Горшкове. Расследование установило, что они никогда не выезжали за рубеж под своими именами. Так, истинные инициалы Павлова – С.В.Л., Федотова – Д.В.С., Горшкова – Е.А.Г. Прокуратура уточняет, что в настоящее время все трое проживают в Москве.

Ведомство собрало данные и в отношении четырех других попыток покушения на Эмилиана Гебрева. Две из них были совершены за пределами Болгарии, и Гебрев о них не заявлял.

Ранее Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывали о восьми сотрудниках Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ), которые могут быть причастны к покушению на Гебрева. Расследователи отмечали, что настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, Павлова – Сергей Лютенко, Горшкова – Петр Борисов.

Гебрева госпитализировали дважды весной 2015 года, его сын Христо и Тахчиев тоже жаловались на ухудшение самочувствия. Экспертиза установила, что они отравились веществом класса «Новичок». Бизнесмен предполагал, что произошедшее связано поставками его компанией оружия на Украину и возможными претензиями России на оружейный завод его компании.

Bellingcat также называл Федотова одним из участников отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, произошедшем в марте 2018 года.