В Омске к реальным срокам приговорили пару, которая ставила ребенка коленями на гречку

Суд в Омске приговорил к реальным срокам 35-летнего Сергея Казакова и его 27-летнюю жену Алину Юмашеву, которые в качестве наказания ставили ее восьмилетнего сына коленями на гречку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Казаков ставил ребенка на гречку «в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности» на долгое время — от получаса до девяти часов. Так мальчика могли наказывать, например, за несвоевременное возвращение домой из школы или с прогулки. Его мать, как утверждают в СК, знала о происходящем, но не вмешивалась и одобряла действия мужа.

В мае после очередного такого наказания мальчик пожаловался соседу по даче, а тот обратился в полицию. Ребенка отправили на лечение в стационар и сделали операцию. Следователи нашли у пары видео с издевательствами над сыном и выяснили, что Казаков также неоднократно его избивал.

Казакова и Юмашеву признали виновными в истязании (ч. 2 ст. 117 УК), умышленном причинении вреда средней тяжести (ч. 2 ст.112 УК), а женщину — виновной еще и в неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК). Матери назначили 1,5 года лишения свободы, а ее мужа приговорили к 4,5 годам колонии.