СМИ: замгенпрокурора Коржинек подал в отставку. Его связывали с бандой Цапков

Двое заместителей генпрокурора Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорты об отставке. Об этом пишут «Коммерсант» и Интерфакс со ссылкой на источники.

Коржинек в Генпрокуратуре курирует следствие ФСБ и суды. Гулятин занимает должность замгенпрокурора в Дальневосточном федеральном округе.

По данным СМИ, Коржинек и Гулягин подали в отставку из-за выхода на пенсию. Их заявления передали в администрацию президента, вопрос об отставке могут рассмотреть на следующей неделе.

Часть полномочий Коржинека, кураторство работы управлений, занимающихся рассмотрением уголовных и гражданских дел в судах, уже получил другой заместитель генпрокурора Виктор Гринь. При этом, по данным собеседника Интерфакса, он продолжит курировать следствие.

Гулятин занял нынешнюю должность в 2006 году, Коржинек – в 2016-м. Последний был фигурантом расследований: Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального и «Новая газета» рассказывали, что он покровительствовал банде Цапков и отменял постановления о возбуждении дела против ее членов, в том числе против главаря Сергея Цапка. Сам Коржинек, ранее занимавший должность прокурора Краснодарского края, называл свои действия законными.

Банда Цапков действовала на территории станицы Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год. В ноябре 2010 года ее участники убили 12 человек в доме местного фермера Сервера Аметова. Цапка впоследствии приговорили к пожизненному заключению, он умер в СИЗО, другие руководители банды также получили большие сроки.