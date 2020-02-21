Пермский Минздрав не нашел нарушений в отказе врача местной поликлиники принимать пациента с ВИЧ

Миздрав Пермского края не нашел нарушений в действиях врача поликлиники города Ныроб, который отказался принимать освободившегося из колонии пациента с ВИЧ. Об этом в своем инстаграме сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.

«В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны», — заявила глава регионального Минздрава. Она добавила, что «на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами».

При этом издание 59.ru пишет, что комиссия Минздрава не связывалась с обращавшимся за помощью ВИЧ-положительным пациентом. «Независимой проверки не было, врачи выслушали только мнение врачей», — сказала член местной ОНК Анна Каргапольцева.

Ранее Каргапольцева сообщила, что освободившийся из колонии осужденный с ВИЧ обратился в поликлинику за лекарствами, но его не приняли со словами «Вы нас всех перезаражаете!». По словам члена ОНК, терапевт после этого выбежала в регистратуру и кричала: «Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают. Вот ее медкарта, надо посмотреть. А этот пускай быстрее умрет».

Правозащитница рассказывала, что мужчина принимает антивирусную терапию. В итоге после этого инцидента Каргапольцевой удалось договориться с краевым СПИД-центром о том, чтобы лекарства для экс-осужденного доставляли автобусом.