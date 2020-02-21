Жительницы Сургута объявили бессрочную голодовку. С них взыскали выплаты по жилищным субсидиям

В Сургуте 13 местных жительниц объявили о начале бессрочной голодовки. Они требуют личной встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, чтобы решить вопрос о взыскании жилищных субсидий.

Фото предоставлено активистами

Активистки не первый раз пытаются решить возникшую проблему с «Ипотечным агентством Югры», которое в рамках окружных жилищных программ выделяло средства нуждающимся в приобретении жилья. После 2010 году агентство в одностороннем порядке изменило редакцию порядка реализации окружных программ, и помимо прочих внесло пункт, по которому участники не должны иметь собственную недвижимость на территории России.

Югорчанки узнали об этом спустя годы, все это время им выплачивалась компенсация из регионального бюджета за взятые ипотечные кредиты. Около двух лет назад агентство Югры обратилось в суд, чтобы вернуть выплаты, так как по новым правилам участники уже не соответствовали критериям программ по улучшению жилищных условий. Все процессы югорчанки проиграли и теперь должны округу не менее миллиона рублей каждая.

За полтора года чиновники не решили проблему. Активистки, среди которых многодетные и мамы детей-инвалидов, обратились с письмом к губернатору Наталье Комаровой, в котором попросили личную встречу, а также отозвать исполнительные листы, заключить мировые соглашения и выплатить гражданам суммы, уже списанные по решению судов.

«Это Вам на момент назначения на должность губернатора требовались высокие показатели для отчетности: по выданным ипотечным кредитам, по оживлению жилищного строительства, привлечению инвестиций в регион. Только в погоне за цифрами назначенный Вами оператор „Ипотечное агентство Югры“, намеренно вводил нас в заблуждение, утверждая, что сведения о недвижимости по стране — пустая формальность, и выдавал нам уведомления участников программы», — сообщили активисты в письме главе округа.

До начала голодовки активисткам позвонили из местного правительства и сообщили, что губернатор намерена встретиться с ними 26 февраля, то есть почти через неделю после объявления акции.

Юлия Глазова