Задержанный после взрыва в Магнитогорске гражданин Кыргызстана вышел на свободу

Гражданин Кыргызстана Хуснидин Зайнабидинов, задержанный в Магнитогорске после взрыва в жилом доме на проспекте Карла Маркса, освободился из депортационного центра. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Тимофей Широков.

На свободу Зайнабидинов вышел еще 10 февраля. Сейчас, по словам адвоката, он находится в Москве.

«Суд принял во внимание аргументы о том, что выдавать Зайнабидинова Кыргызстану запретил ЕСПЧ. Была вероятность его депортации в другую страну, но в итоге было принято решение просто освободить», — рассказал Широков.

Хуснидина Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января 2019 года. Его супруга рассказывала «Новой газете», что от него требовали признаться в причастности ко взрыву дома на проспекте Карла Маркса. При этом, по словам супруги, к Зайнабидинову применялись пытки. Никаких показаний против себя Хуснидин Зайнабидинов в итоге не дал.

Взрыв в доме № 164 на проспекте Карла Маркса произошел в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Трагедия унесла жизни 39 человек. Следствие до сих пор не озвучило официальную причину случившегося, основных версий две: взрыв бытового газа и теракт.